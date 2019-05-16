صحيفة سعودية تحذر أولياء الأمور.. "اللى أوله دلع آخره تخن"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة اليوم السعودية، إن تدليل الأسرة يعد أحد أسباب سمنة الأطفال فى المملكة العربية السعودية، وأضافت "يعتبر سلوك تدليل الطفل خشية من الوقوع فى دائرة غضبه أو بكائه، أحد أهم أسباب ارتفاع السمنة بين الأطفال في المملكة، واقتصر البعض مصطلح التغذية السليمة على الكبار فقط على الرغم من أن فائدة الخضراوات والفواكه أهم بالنسبة للطفل".

وروت مواطنة سعودية أن مُعاناتها مع تدليل والدتها لأخيها الصغير، قائلة: "والدتي كانت السبب دائماً وراء سمنة أخى الصغير؛ كونه الأصغر في المنزل، فحين يشعر بالجوع تسرع بإعداد كمية من الأطباق المشبعة بالدهون غير الصحية، أيضاً كانت تمنحه وبسهولة الأموال لإرضائه وشراء الوجبات السريعة أو الحلويات".

ونوهت سيدة آخرى، إلى دور الأسرة فى توعية أطفالها، قائلة: من وجهة نظرى الأسرة تتحمل 75% من أسباب انتشار هذه الظاهرة، فأنا أعترف أننى وراء سمنة إخوتى وتدليلي لهن، والسبب الأكبر أنني لا أُفرق بينهن، فالأصغر سناً شهد دخلت السمنة بشكل فعلي حيث بلغت نسبة الدهون لديها 100% وهى بسن 13 عاما فى حين أنها من المفترض تبلغ فقط 40%.

وقال مدرب سعودى، إن سمنة الأطفال سببها قلة الحركة والفرط في تناول الأغذية غير الصحية، خاصة المواد التى تحتوى على الجلوتين وسعرات حرارية عالية.