video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة سعودية تحذر أولياء الأمور.. "اللى أوله دلع آخره تخن"

الخميس، 16 مايو 2019 12:05 م
صحيفة سعودية تحذر أولياء الأمور.. "اللى أوله دلع آخره تخن" سمنة الأطفال
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

قالت صحيفة اليوم السعودية، إن تدليل الأسرة يعد أحد أسباب سمنة الأطفال فى المملكة العربية السعودية، وأضافت "يعتبر سلوك تدليل الطفل خشية من الوقوع فى دائرة غضبه أو بكائه، أحد أهم أسباب ارتفاع السمنة بين الأطفال في المملكة، واقتصر البعض مصطلح التغذية السليمة على الكبار فقط على الرغم من أن فائدة الخضراوات والفواكه أهم بالنسبة للطفل".

 

وروت مواطنة سعودية أن مُعاناتها مع تدليل والدتها لأخيها الصغير، قائلة: "والدتي كانت السبب دائماً وراء سمنة أخى الصغير؛ كونه الأصغر في المنزل، فحين يشعر بالجوع تسرع بإعداد كمية من الأطباق المشبعة بالدهون غير الصحية، أيضاً كانت تمنحه وبسهولة الأموال لإرضائه وشراء الوجبات السريعة أو الحلويات".

 

ونوهت سيدة آخرى، إلى دور الأسرة فى توعية أطفالها، قائلة: من وجهة نظرى الأسرة تتحمل 75% من أسباب انتشار هذه الظاهرة، فأنا أعترف أننى وراء سمنة إخوتى وتدليلي لهن، والسبب الأكبر أنني لا أُفرق بينهن، فالأصغر سناً شهد دخلت السمنة بشكل فعلي حيث بلغت نسبة الدهون لديها 100% وهى بسن 13 عاما فى حين أنها من المفترض تبلغ فقط 40%.

 

وقال مدرب سعودى، إن سمنة الأطفال سببها قلة الحركة والفرط في تناول الأغذية غير الصحية، خاصة المواد التى تحتوى على الجلوتين وسعرات حرارية عالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

4 أضرار تسببها السمنة على جلدك وبشرتك أبرزها البقع

كيف يمكن لجراحات السمنة أن تكون سببًا في حمايتك من السرطان..الدكتور أحمد السبكي يجيب

اضرار الإفراط فى تناول الطعام..خطر علي صحة القلب والرئة وسبب السمنة الاكتئاب

دراسة: ارتفاع معدلات الوفاة المبكرة الناتجة عن الأزمات القلبية بسبب السمنة

أضرار السمنة على صحة الجسم عديدة منها الإصابة بالسكرى

سمنة

سمنة الاطفال

السعودية

التدليل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة