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الخميس، 16 مايو 2019 04:25 م
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صحة الدقهلية تغلق 131 منشأة غذائية مخالفة وتعدم 2 طن أغذية فاسدة

الخميس، 16 مايو 2019 03:45 م
صحة الدقهلية تغلق 131 منشأة غذائية مخالفة وتعدم 2 طن أغذية فاسدة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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شنت مديرية الصحة بالدقهلية حملات مراقبة وتفتيش على 329 منشأة أسفرت عن إصدار قرارات غلق لـ131 منها وذلك لمخالفتها شروط الترخيص وعدم وجود رخصة وتضمنها لمخاطر عديدة. 
 
وصرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأن تلك الحملات استمرت على مدار أسبوع، تم خلالها سحب 552 عينة للتحليل، وتحرير 189 محضرا، وإعدام 2 طن من الأغذية المتنوعة سواء الجاهزة للتصنيع أو المصنعة والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.
 
ومن جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، استمرار شن الحملات الرقابية على كل المنشآت الغذائية، مؤكدا أنه لا تهاون فيما تعرضه من أغذية ومنتجات وكل ما يتعلق بصحة أبناء المحافظة، ولابد من تطبيق القانون بكل الحسم ضد جميع المخالفين.
 
وأشاد شاروبيم بجهود مديرية الصحة التي تبذلها لحماية والحفاظ على صحة المواطنين وحملات التفتيش المستمرة على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمطاعم والمخابز والمنافذ.

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حملات رقابيه

الصحة

صحة الدقهلية

غلق منشآت صحية

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