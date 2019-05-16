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صحة الإسكندرية تنظم دورة تدريبية للمثقفات السكانيات

الخميس، 16 مايو 2019 11:20 م
صحة الإسكندرية تنظم دورة تدريبية للمثقفات السكانيات دورة تدريبية
الإسكندرية ـ جاكلين منير
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، دورة تدريبية للمثقفات السكانيات و ذلك تحت رعاية الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، حيث عقدت الدورة بقاعة التدريب بمقر إدارة تنظيم الأسرة بكوم الدكة بحضور 25 متدربة.

وحاضر فى الدورة كلا من الدكتورة منال شريف مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ودينا مسئول المثقفات السكانيات والرائدات الريفيات والدكتور أحمد السنهورى من قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة الصحة، والدكتورة داليا أحمد شحاتة مسئولة العيادات المتنقلة والعشوائيات .

وتناولت الدورة موضوعات الاتصال والعنف ضد المرأة، وتنظيم الأسرة ومردوده علي المجتمع، وعدد من الموضوعات المتعلقة برعاية الأمومة و الطفولة و حديثى الولادة.

 


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