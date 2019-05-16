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الخميس، 16 مايو 2019 07:50 م
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شمال سيناء تعلن عن فتح باب المشاركة للشباب فى معسكر "أهل مصر"

الخميس، 16 مايو 2019 07:35 م
شمال سيناء تعلن عن فتح باب المشاركة للشباب فى معسكر "أهل مصر" اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء، الليلة، فى بيان لها، أنه تقرر استكمال تنفيذ استكمال البرنامج العاجل لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر"، والجارى تنفيذه على 3 مراحل تشمل الأولى معسكرًا تدريبيًا مغلقًا على موضوعات "تحديات الأمن القومى - التطرف والارهاب - تنمية بشرية - التعريف بالمشروعات القومية - انشطة فنية - لقاء المحافظ والقيادات".
 

والمرحلة الثانية تشمل رحلة تثقيفية ترفيهية للقاهرة، والثالثة دورات تدريبية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا للنابهين والكوادر الشبابية المميزة، التى يتم رصدها خلال المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج.
 

وأوضح البيان، أنه تقرر عقد معسكر التدريب السادس لشباب الخريجين والطلاب من المعاهد والجامعات وما يعادلها من قاطنى محافظة شمال سيناء، وشروط المشاركة هى أن عدد المشاركين 180 طالبا وطالبة، ولا يكون شارك أو حضر أى معسكرات تدريبية سابقة من برنامج أهل مصر، وألا يكون المشارك يعمل بأى مصلحة حكومية.


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