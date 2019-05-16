س و ج ..هل أثر انخفاض الدولار فى مصر على أسعار الذهب فى الصاغة؟

كتب – إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 16-5-2019 فى مصر، انخفاضا طفيفا بقيمة جنيهين فى سوق الصاغة، متأثرة بتراجع سعر الدولار لأقل مستوى له فى عامين.

ما هو سعر الذهب فى مصر الآن؟

سجل سعر الذهب فى مصر حتى الآن 613 جنيها للجرام، بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمصر.

كيف يرى تجار الذهب تأثير انخفاض سعر الدولار على الذهب؟

يرى التجار أن سوق الذهب لن يستقر طويلا عند هذه الأسعار وأن تطورات سعر الدولار فى مصر قد تؤدى إلى مزيد من التراجع فى سعر الذهب الساعات القادمة، حال استمرار تراجع الدولار.

ما هى العلاقة بين سعر الذهب والدولار فى مصر؟

يرى تجار الذهب أنه كلما هبط سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، هبط معه سعر الذهب فى مصر، لأنه يتم التعامل على الذهب "شراءا وبيعا" بالعملة الأمريكية.

كيف تأثرت أسعار الذهب مؤخرا بالتصعيد الأمريكى الصينى؟

أسعار الذهب شهدت زيادة ملحوظة الأيام الماضية تزامنا مع التصعيد الأمريكى الصينى، وفرض رسوم جمركية جديدة متبادلة بين الدولتين، وهو ما رفع سعر المعدن الأصفر، نتيجة زيادة الطلب عليه.

كيف عززت مخاوف المستثمرين من الطلب على الذهب عالميا؟

وذكر خبراء متابعة سوق الذهب، أن المخاوف المرتبطة بالاتفاق التجارى مع الصين هى التي تجعل أسعار الذهب متماسكة بعض الشيء، لكن بعد الإعلان عن إرجاء ترامب فرض رسوم على السيارات، وقع المستثمرون في حيرة ولم يعرفوا أي طريق يسلك، الأمر الذى صب فى استقرار الأسعار عالميا حتى الآن.