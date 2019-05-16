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سقوط عاطلين بحوزتهما 130تذكرة هيروين و100جرام حشيش بالغربية

الخميس، 16 مايو 2019 03:21 م
سقوط عاطلين بحوزتهما 130تذكرة هيروين و100جرام حشيش بالغربية حبس - ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بالاشتراك مع مباحث قسم ثان طنطا، القبض على عاطلين بحوزتهما 130تذكرة هيروين و100جرام حشيش بقصد الاتجار.
 
 
كانت تحريات  ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد توصلت لقيام عاطلين مقيمين  بدئرة مركز شرطة طنطا، بالاشتراك فيما بينهما وتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة المخدرات، واعتزامهما ترويج كمية من المواد المخدرة بدائرة قسم ثان طنطا.
 
 
وبتقنيين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وبحوزتهما 130تذكرة هيروين و100جرام حشيش واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

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مدير امن الغربية

حشيش

هيروين

الغربية

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