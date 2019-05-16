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رئيس البريد: ربط الحافز بالإنتاج لموظفى الهيئة يعظم إيراداتها

الخميس، 16 مايو 2019 11:47 ص
رئيس البريد: ربط الحافز بالإنتاج لموظفى الهيئة يعظم إيراداتها عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد
كتبت: هبة السيد
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قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن تطبيق الهيئة لنظام جديد لتحفيز العاملين من خلال ربط احتساب الحوافز وفقا للإنتاج وليس معدل النمو، سيساهم فى تعظيم إيرادات الهيئة عبر تحفيز العاملين على الإنتاج بشكل أكبر وانجاز الخدمات للمواطنين سريعا وحسن التعامل معاهم.

وأضاف الصغير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الموظف سيحصل على عائد مادى على كل إيصال، مشيرا إلى أن ذلك لن يخفض إيرادات الهيئة بل على العكس سيعظم إيرادات الهيئة التى تحصل على النسبة الأكبر، ما يعنى أنه إذا حصل الموظف على جنيه ستحصل الهيئة على 10 جنيهات كمثال.

وكانت إدارة هيئة البريد قد أصدرت منشورا فى وقت سابق تضمن وضع نظام جديد لتحفيز العاملين بالهيئة من خلال ربط احتساب الحوافز وفقا للإنتاج وليس معدل النمو، وذلك بعد دراسة أجرتها عن كيفية تحفيز العاملين من أجل التميز فى الأداء، ولا سيما فى مواقع العمل مع الجمهور.

ويزداد دور هيئة البريد، خلال الفترة الحالية فى تعزيز خطة الشمول المالى، حيث تمتلك نحو 24 مليون عميل بحسابات التوفير، إضافة إلى 7 ملايين مستفيد لصرف المعاشات بمصر ما يمثل ثلث عدد سكان مصر بنحو 31 مليون مواطن، مستفيدا من انتشاره فى كافة ربوع مصر، وتميزه بتاريخ طويل من تقديم الخدمات إلى المواطنين، منذ إنشائها من 150 عاما وحتى اليوم، فضلا عن برامج التطور بمؤسسة البريد لتواكب التطور العصرى للحياة.

 


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