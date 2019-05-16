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دبى تعلن فتح متاحفها مجانا فى اليوم العالمى للمتاحف

الخميس، 16 مايو 2019 05:35 م
دبى تعلن فتح متاحفها مجانا فى اليوم العالمى للمتاحف متحف دبى
كتب هيثم سلامة
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احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف وتأكيداً على مكانة دبي التراثية والتاريخية، أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون، أن الدخول إلى متاحفها سيكون مجانياً بعد غد السبت الموافق 18 مايو 2019.

متحف دبى
متحف دبى

وقال المكتب الإعلامى لحكومة دبى :"تحتفل هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" باليوم العالمي للمتاحف - الذي يصادف 18 مايو من كل عام- على طريقتها الخاصة، حيث تتيح للجمهور - يوم غد- فرصة الدخول المجاني إلى كل من متحف الشندغة ومتحف الاتحاد ومتحف دبي، للاحتفاء بكل ما يجسد العراقة والجمال المنبثق من التراث، مُواصِلةً بذلك مشوارها في ترسيخ القِيَم والتقاليد الأصيلة في نفوس أفراد المجتمع، وتعزيز ارتباط أبناء الوطن والمقيمين والسياح بماضي الدولة الحافل بالإنجازات".

اليوم العالمى للمتاحف
 

ويحتفل العالم باليوم العالمى للمتاحف فى يوم18 مايو من عام 1977، وخصوصًا بعدما قررت الجمعية العمومية للمجلس العالمى للمتاحف (ICOM)، فى اجتماعها الذى عقد فى موسكو آنذاك، الاحتفاء بالمتاحف فى العالم.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف هو إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع العامة وتنبيههم للتحديات التى تواجه المتاحف، حيث أصبح المتحف يعرف بمؤسسات تعمل فى خدمة المجتمع وتطويره.

كما قرر المجلس العالمى للمتاحف، منذ عام 1992، بتحديد موضوع خاص لكل احتفالية من كل عام، و كان أول موضوع يتناول "المتاحف والبيئة"، وتوالت الموضوعات بعد ذلك لتتناول "المتاحف وسائل للتغير الاجتماعى والتنمية، والمتاحف والسياحة.

 

 


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