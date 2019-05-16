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خيط الجريمة.. الخلافات الثأرية تقود النيابة لكشف مقتل "بقال" بالوراق

الخميس، 16 مايو 2019 03:09 م
خيط الجريمة.. الخلافات الثأرية تقود النيابة لكشف مقتل "بقال" بالوراق جثة - أرشيفية
كتب سليم على
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شهدت منطقة الوراق جريمة قتل بشعة، حيث قام ملثمين يستلقون دراجة بخارية بالوقوف أمام كشك بدائرة القسم بعد أن تاكدوا أن صاحب يقف بداخله، وأمطراه بوابل من الاعيرة النارية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط حالة من الرعب سيطرت على الأهالى.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين "خالد.م" و"وائل.أ" ، ترصدوا المجنى عليه " نصار عبد العال فرغلى" لقتله ثأرا لمقتل شقيقهما على يده ابن عمه، فاعدا سلاحا ناريا ودراجة نارية وتوجها فجرًا إلى محل بقالة المجنى عليه بمنطقة الوراق بعد أن تأكدا من وجوده بداخله وأمطراه وابلًا من الأعيرة النارية أردته قتيلا فى الحال وفرا هاربين.

 

وكشفت التحقيقات أن ابن عم المجنى عليه قتل شقيق المتهمين فى مشاجرة ما دفعهما للاقتصاص منه، وأوردا فى التحقيقات أن شقيقهما قتل فى مظاهرة لجماعة الإخوان على غير الحقيقة، رغبة فى إصدار تصريح الدفن الخاص به وحتى يتفرغا لقتل المجنى عليه وحينما فشلوا فى العثور على القاتل الحقيقى قتلا ابن عمه.

 

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، بالسجن المؤبد للمتهمين، وذكرت فى أسباب حكمها أنه عندما فشلا المتهمين فى إيجاد ضالتهما فى القاتل أضمر فى أنفسهما الغل وسيطر على جنانهما لهيب الانتقام ووسوس لهما شيطانهما قتل المجنى عليه، فعقدا العزم وبيتا النية لقتله بمحل عمله، وأعدا لذلك سلاحًا ناريا وحشوه بالذخائر ونفاذا لمخطط أعداه، أمطراه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياته وانتهت فى قضائها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.

 


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