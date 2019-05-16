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الخميس، 16 مايو 2019 07:53 م
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حى المنتزه يشن حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق شرق الإسكندرية

الخميس، 16 مايو 2019 07:25 م
حى المنتزه يشن حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق شرق الإسكندرية حملة تموينية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شن حي ثان المنتزه شرق الإسكندرية ، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق وردع المخالفين تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس حي ثان المنتزه ، ومصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي ، وبرئاسة مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحى.

وتضمنت الحملة القيام بالتفتيش على عدد من المحال التجارية والمخابز ومحال الجزارة والدواجن المتواجدة بنطاق الحى.
 
جاءت الحملة بناءا على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، وبمعاونة الجهات المختصة المتمثلة في ممثلي مباحث تموين المنتزه ، مفتشي إدارة تموين المنتزه ، كبير إخصائيين كممثل عن مديرية الطب البيطري ، مفتش شئون بيئة بالحي ، ممثل عن إدارة رخص المحلات بالحي ، مفتش أغذية بالشئون الصحية بالمنتزه ، ممثل عن إدارة الخدمات بالحي ، ممثل الأمن الصناعي .
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، واكد الحى علىاستمرار الحملات للحفاظ على الصحة العامة والتأكد من مدى مطابقة المواد والسلع الغذائية للمعايير والمواصفات ومنع التلاعب بالأسعار ولتعميم فكرة المراقبة على الأسواق بنطاق الحي.
 
 
 
 
 
 
 

 


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