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الخميس، 16 مايو 2019 07:06 م
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حى السلام أول يجرى قرعة لأهالى ترعة الطوارئ لاستكمال تسكنهم بأهلينا 1

الخميس، 16 مايو 2019 02:43 م
حى السلام أول يجرى قرعة لأهالى ترعة الطوارئ لاستكمال تسكنهم بأهلينا 1 مشروع أهالينا 1
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد المحمدى، رئيس حى السلام أول أنه تم إجراء قرعة علنية لأهالى منطقة ترعة الطوارئ، لتسكينهم المستحقين بمشروع أهالينا 1، مشيرا إلى أن إجراءات التسكين تسير بشكل يومى. 
 
وفى سياق آخر قال رئيس حى السلام أول، إن الحى نفذ عدد من الحملات لرفع مخلفات القمامة من الشوارع، مشيرا إلى أنه تم رفع أطنان من المخلفات من أمام مركز التدريب لجسر السويس وتم رفع مخلفات الرتش.
 
وأضاف المحمدى أنه قاد حملة لرفع الإشغالات وإزالة الحواجز الحديدية بشارع الصفاه ومتفرعاته بتقسيم عمر بن الخطاب و شارع جمال المنشاوى من شارع الهادى البشير بمنطقة منشية السد العالى. 
 

 


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