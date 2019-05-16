حملة مسائية للقضاء على ظاهرة "نبش" القمامة شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية، حملة مسائية بنطاق الحى، تحت إشراف العميد خالد كشك، رئيس حى ثان المنتزه، ومصطفى عبدالسلام، سكرتير عام الحى وذلك فى إطار الاهتمام بالقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة (نبش القمامة وفرزها) ومخالفات الرصد البيئى التى تضر بالبيئة المحيطة وتؤثر سلبيا على المواطن السكندرى.

وتم إزالة ورفع جميع الجونيات الخاصة بالنباشين والفريزة والتحفظ على عدد من المضبوطات، وإزاله جميع المخالفات التى تضر بالبيئة وتسبب العديد من الأضرار بالأسفلت والطريق العام، كما تم التحفظ على عدد من جونيات القمامة وتم تسليمها لمصنع الزياتين.

تأتي تلك الحملات في ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية بالتعامل مع مواقع تمركز فريزة القمامة وعمل حملات للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

من جهه أخرى، عقد العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، اليوم الخميس بمقر ديوان عام الحي الاجتماع الأسبوعي لممثلي المرافق للتعرف على ماتم إنجازه من أعمال، والموقف التنفيذي للمرافق بنطاق الحى.

حضر الاجتماع مصطفى عبدالسلام، سكرتير عام الحى مديرى الإدارات المعنية بالحي من كهرباء وتخطيط ومتابعة ميدانية وطرق بالإضافة إلى ممثلي شركات الكهرباء والصرف الصحى وقطاع الشبكات ومديرية الطرق والنقل بالإسكندرية ومديرية الإسكان.

يأتى الاجتماع ضمن الخطوات الهادفة نحو التوصل لحلول مناسبة للإرتقاء بكافة المرافق بالإسكندرية.