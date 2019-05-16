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حملات متواصلة لإزالة الإشغالات وغلق المحال المخالفة بالقاهرة الجديدة

الخميس، 16 مايو 2019 11:07 ص
حملات متواصلة لإزالة الإشغالات وغلق المحال المخالفة بالقاهرة الجديدة حملات متواصلة لإزالة الإشغالات وغلق المحال المخالفة بالقاهرة الجديدة
كتب أحمد حسن
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ينظم جهاز مدينة القاهرة الجديدة عدة حملات ليلية ونهارية متواصلة لإزالة الإشغالات، ورفع العدادات، وغلق وتشميع وسحب المحال المخألفة، وذلك بالتنسيق مع مسئولى مديرية أمن القاهرة، من أجل الحفاظ على المظهر الجمإلى والنسق الحضارى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها، مؤكداً أن جهاز المدينة مستمر فى تنفيذ الحملات، ولا مجال للتهأون مع المخألف.
 
وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنظيم حملة ليلية انطلقت من ميدان فاطمة الشربتلى، بقيادة نائب رئيس الجهاز بالتجمع الخامس، ومديرى إدارات التنمية، ورؤساء الأحياء، وبمشاركة قوات الأمن بقيادة اللواء مصطفى ياسين، مساعد فرقة القاهرة الجديدة، وعدد من ضباط الشرطة، وشرطة المرافق، وشملت الحملة مناطق، حى النرجس، ومول عنابة بالحى الثالث، ومركزخدمات المدينة، وتم إزالة جميع الاشغالات بالأماكن التى مرت بها الحملة.
 
وأضاف المهندس عادل النجار أنه تم تنفيذ حملات نهارية لإزالة الإشغالات بالحيين الثالث والرابع بالتجمع الخامس، وتنفيذ حملة بالتجمع الأول، تم خلالها رفع عدادات وغلق وتشميع بحى البنفسج، بجانب رفع اللافتات المخألفة أمام بوابة 6 الرحاب، وسحب 4 محال بحق الآنتفاع بالشباب الجنوبى والشمالي، وإزالة الإشغالات بالتجمع الثالث بإسكان الشباب من أمام ميجا مول وفيوتشر مول وأمام الجامعة الألمانية، بالإضافة إلى بدء رفع المخلفات من المنطقة المجأورة لمركز البحوث (جاردنيا هايتس).
 
وفى مجال تطوير الطرق، قال المهندس عادل النجار إنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير الطرق بحى البنفسج بالتجمع الأول، وحى النرجس بالتجمع الخامس، وتنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة بحارة الخدمة بمحور محمد نجيب أمام المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس، بجانب تنفيذ أعمال تطوير وزراعة محور محمد نجيب بالتجمع الأول، وأعمال إنارة الطرق الرئيسية بمنطقتى (القطامية – الشباب) بالتجمع الثالث، وإنارة الطرق الرئيسية بالتجمع الخامس.
 
 
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حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (3)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (4)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (5)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (6)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (7)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (8)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (9)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (10)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (11)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (12)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (13)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (14)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (15)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (16)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (17)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (18)
 

 

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات (19)
 

 

 


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