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حبس هيثم محمدين وآخر 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الخميس، 16 مايو 2019 10:29 م
حبس هيثم محمدين وآخر 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل هيثم محمدين
كتبت أمنية الموجي
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أمرت نيابة امن الدولة العليا، بحبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة لاتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
 
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 

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