حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالمرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين، متخذا من دائرة قسم المرج مركزا لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل شقى خطر، سبق إتهامه فى 15 قضية متنوعة بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها بدائرة قسم شرطة المرج فى كمين أعد لضبطة وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام- سلاح أبيض "مطواة")، حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.