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جمعية الأورمان تفتتح مسجد منشية ناصر بأسيوط غدا

الخميس، 16 مايو 2019 01:57 م
جمعية الأورمان تفتتح مسجد منشية ناصر بأسيوط غدا اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان
كتب مدحت وهبة
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تستعد جمعية الأورمان وجمعية النجاة الخيرية الكويتية لافتتاح مسجد منشية ناصر بأسيوط غدًا الجمعة، بعد أن أعادت المؤسستان بنائه بشكل كامل وعمل الأبواب والشبابيك والدهانات وفرشه فرش كامل، حيث يخدم المسجد نطاقا جغرافيا كبيرا يسكنه أكثر من 20 ألف مواطن ويتسع المجسد إلى قرابة 300 مصلى بتكلفة إجمالية تخطت 2 مليون جنيه.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان فى بيان اليوم أن إعادة  بناء وتجهيز وفرش مسجد منشية ناصر بأسيوط يأتى ضمن أنشطة التعاون الممتدة بين جمعية النجاة الخيرية الكويتية والأورمان والتى امتدت لنواحى وانطشة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظات الجمهورية المختلفة، لافتا إلى أن الاهتمام بدور العبادة وإعمار بيوت الله وإعادة بناءها وتجهيزها وفرشها نشاط انسانى خيرى بدئته الأورمان منذ إنطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من عشرين عامًا ونجحت خلالها فى بناء وإعادة إعمار عشرات المساجد فى أنحاء الجمهورية.


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رئيس القطاع الدينى بـ"الأوقاف" يفتتح مسجد النصر فى قرية الزهايرة بالدقهلية

الأورمان

ممدوح شعبان

مسجد منشية ناصر

أسيوط

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