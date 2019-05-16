جامعة أسوان تواصل استعداداتها لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تواصل استعداداتها لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية الذى يقام خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر المقبل وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى لهذا العام.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، فى بيان صحفى، أن جامعة أسوان تستهدف استضافة وفود 20 جامعة أفريقية مختلفة بواقع 40 فردا فى كل وفد جامعى يمثلون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين ورؤساء الوفود، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية سيتضمن العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والعلمية، علاوة على تنظيم عدة مسابقات رياضية فى ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة والسباحة والكرة الطائرة الشاطئية وماراثون للجرى.

وأشار إلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وافق على استضافة عدد من الوفود الإفريقية فى نزل الشباب بمدينة أسوان علاوة على تنظيم عدد من المسابقات الرياضية المختلفة فى استاد أسوان الرياضى وذلك فى إطار تعاون كافة الجهات المعنية مع جامعة أسوان لنجاح أسبوع الجامعات الإفريقية.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تشكيل عدد من اللجان المختلفة التى سوف تتولى تنظيم فاعليات أسبوع الجامعات الأفريقية والذى سوف يتخلله انتقال وفود الجامعات الأفريقية إلى مدينة أبوسمبل السياحية لمشاهدة ظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى يوم 22 أكتوبر المقبل.