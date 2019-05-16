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توفير 32 عيادة بمكة المكرمة و3 أخرين بالمدينة لتقديم الخدمة للحجاج المصريين

الخميس، 16 مايو 2019 01:15 م
توفير 32 عيادة بمكة المكرمة و3 أخرين بالمدينة لتقديم الخدمة للحجاج المصريين الدكتور محمد ضاحى رئيس بعثة الحج الطبية
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور محمد ضاحى، رئيس بعثة الحج الطبية انه سيتم اختيار 2 ممثلين عن كل قطاع فى الوزارة ليكونوا ضمن بعثة الحج الطبية لعام 2019 .
 
وقال رئيس بعثة الحج الطبية فى تصريح لـ"اليوم السابع"  أنه تم إعداد ما يقرب من 32 عيادة فى مكة و3 عيادات بالمدينة المنورة، مضيفا أنه تم توفير كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية للحجاج .
 
 
وأضاف ضاحى أنه لأول مرة هذا العام يتم زيادة اعداد الأطباء الذين سيسافرون للبعثة الطبية مشيرا الى أنه تم عمل بروتوكولات تعاون مع الداخلية والسياحة والتصامن للتعرف على التاريخ المرضى للحجاج بعد توقيعهم الكشف الطبى فى المستشفيات وارفاق النتائج بالملفات للجهات المتقدمين لها .
 
 
وتابع انه تم توفير اطباء متخصصين فى علاج الاورام والغسيل الكلوى والامراض المزمنة مثل السكر والضغط .
 
 

 


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