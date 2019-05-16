توفير 108 آلاف فرصة عمل بالداخل و88 ألفاً بالخارج خلال 3 أشهر

كتب محمود راغب

بلغت إجمالى فرص العمل التي تم توفيرها خلال 3 شهور، نحو 108 آلاف و839 فرصة عمل، وإجمالى التعاقدات بسوق العمل الخارجى من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة بلغت 88 ألفا و594 تعاقدا.

وأظهرت النشرة الربع سنوية للتشغيل أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل بالجمهورية عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، بلغ نحو 311 ألفا و518 مسجلا ، وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل نحو 108 ألاف و839 فرصة منهم 54 ألفا و123 من الذكور و27 ألفا و167 إناث من حملة المؤهلات ، ومن غير حملة المؤهلات 19 ألفا و042 من الذكور، و7 ألاف و247 من الإناث، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة 1260 ، منهم 925 من الذكور، والإناث 335 معاقاً.

وبلغت إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس المدة بلغت 88 ألفا و594 تعاقدا، منهم 86 ألفا و941 ذكورا و1653 إناثا.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت ، ثم الأردن ، تليها الإمارات ، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم لبنان، والبحرين،والجزائر، واليمن، وليبيا، وسوريا، كما احتلت إيطاليا المركز الأول فى الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين ، تليها قبرص، ثم اليونان ، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 468 مصريا.

والنشرة الربع سنوية هى نشرة تصدر حول سوق العمل المصري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، متضمنة قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين واتجاهات سوق العمل.