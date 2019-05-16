توريد 760 طن قمح لصوامع السلع التموينية من مشروع غرب المنيا

قال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الانتاج، والمدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا ، إن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح من مشروع غرب غرب المنيا لصوامع السلع التموينية بمحافظة المنيا وصل إلى 760 طن قمح.

وأضاف المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا، لـ " اليوم السابع "، أن تم الانتهاء من حصاد المحصول بالكامل من إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمشروع وهى تقترب من 800 فدان صافى ، موضحا أن الأصناف التى تمت زراعتها فى المشروع من الصنف شندويل 1، لافتا إلى أنه تم أيضا زراعة أصناف: سدس 14 ومصر 2 وشندويل 1 وجيزة 171، بمنطقة التجارب، تمهيدا لزراعة اكثرهم انتاجية بالمنطقة الموسم المقبل.

يأتى ذلك بعد نجاح المزرعة الاسترشادية البحثية بمشروع غرب غرب المنيا التى تغير نظرة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار في المنطقة التي تتضمن استصلاح وزراعة 20 ألف فدان ضمن 400 ألف فدان بمحافظة المنيا المنطقة الواعدة لاستصلاح وزراعة أكبر مساحة من مشروع المليون ونصف المليون فدان