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الخميس، 16 مايو 2019 06:12 م
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تنفيذ الخطة الاستثمارية برفع كفاءة الكهرباء والرصف غرب الإسكندرية

الخميس، 16 مايو 2019 05:54 م
تنفيذ الخطة الاستثمارية برفع كفاءة الكهرباء والرصف غرب الإسكندرية رفع كفاءة الكهرباء والرصف
الإسكندرية - جاكلين منير
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قامت الأجهزة التنفيذية بمركزو مدينة برج العرب غرب الإسكندرية، بأعمال رفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى والنجوع فى نطاق المركز، حيث وجهت
المهندسة جيهان مسعود ؛ رئيس مركز ومدينة برج العرب ، المهندسة  نادية جبر؛ سكرتير عام المركز لمواصلة جهود إدارة عمليات الكهرباء بمركز ومدينة برج العرب في إنارة الطرق الرئيسية والنجوع من خلال تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية.
 
وقامت المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز بمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية بقرية النهضة ومدخل الشاذلى ونجع مصباح بالغربنيات وتم عمل معاية بنجع مهدى نصيب بالغربنيات ، بحضور مدير إدارة عمليات الكهرباء بالمركز وتم تركيب جميع الأعمدة لإنارة المناطق وصيانة ما يحتاج.
 
وفى نفس السياق وجهت المهندسة  جيهان مسعود ؛ رئيس مركز ومدينة برج العرب ، بمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق أنور السادات ؛ حيث تم اليوم إستكمال البلدورات والبدء فى فرش أسفلت على جانبى الطريق تمهيداً لرصفه بالكامل.

 من جهه أخرى وتنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندريه بإزالة كافة الاعلانات المخالفة وتحت إشراف اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظه الاسكندرية وحمدي عبدالعليم شامه رئيس حي المنتزه أول.

قامت اليوم الخميس وحده الإزالة بتواجد رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ورئيس وحدة الاعلانات ويرافقه معاوني أشغال طريق بش حملة مكبرة لإزالة الاعلانات المخالفه بطريق الكورنيش.
 

 

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