تمويل مشروعات قرض "مستورة" لتمكين المرأة اقتصاديا بقيمة 289 مليون جنيه

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير حكومى أن مشروع قرض "مستورة" هو أحد المحاور التى ينفذها بنك ناصر الاجتماعى، فى إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والمساهمة فى توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا، من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة وأن البنك نجح فى تمويل 17الف و 455 مشروع بمبلغ إجمالى 289مليون و217 الف جنيه تقريبا.



وأشار التقرير إلى فاعلية برامج تمويل المشروعات الصغيرة فى تمكين الأسر الأكثر احتياجا اقتصاديا من خلال تزويدهم بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد في تحسين سبل العيش لهم، حيث إن المشروع يعتبر مصدر الدخل الرئيسي الحالى للعديد من الأسر، التى حققت ارتفاعاً فى دخلها بعد الحصول على القرض نظرا لان التركيز على الدعم الإنتاجى يساهم بقوة فى استمرارية النتائج وخلق مصادر دخل مستدامة ومساعدة الأنشطة الاقتصادية لتصبح مشروعات قابلة للاستمرار اقتصاديا.



ووقع بنك ناصر الاجتماعى برتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل المراة المصرية يهدف إلى تطوير آليات توسيع نطاق الشمول المالى لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية فى كل محافظة وقرية فى مصر، مؤكدا على أن هذا التعاون يتماشي مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية وأن قرض مستورة يأتي في إطار تحقيق تكليفات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و التي تستهدف الاهتمام بمحدودى الدخل و العمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها موضحا أن المشروع نجح في تغطية كافة مشاريع التنمية حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة في التنفيذ وبلغ عددها 8122 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 135 مليون و207 الف جنيه يليها في الاقبال على التنفيذ مشروعات الانتاج الحيواني والتي بلغ عددها 6797مشروعا بإجمالي 120 مليون و537الف جنيه تقريبا بينما يأتي تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1496 مشروعا بإجمالي 17 مليون جنيه تقريبا ثم المشروعات الصناعية بإجمالى 632 مشروعا بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه، والمشروعات الخدمية بإجمالى 408 مشروعاً وبتكلفة أكثر من 6 مليون و544الف جنيه.









