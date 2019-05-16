"تعليم شمال سيناء": انتهاء الاستعدادات لإنطلاق امتحان الدبلومات الفنية

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اللجان فى حالة جاهزية ، وتم توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحان كما تم توقيع بروتوكولات مع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات سيرا حسنا.

وجاء فى البيان،أنه يبلغ إجمالي طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء 4776 طالب وطالبة للتعليم الصناعي والتجاري والزراعى والفندقي بواقع "4641" طالب وطالبة لنظام الثلاث سنوات وعدد "135" طالب وطالبة لنظام الخمس سنوات موزعين على 22 لجنة بالإدارات التعليمية .