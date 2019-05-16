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تعليم الجيزة: تسليم 64 ألف تابلت وتجهيز اللجان لامتحانات الثانوية

الخميس، 16 مايو 2019 01:29 م
تعليم الجيزة: تسليم 64 ألف تابلت وتجهيز اللجان لامتحانات الثانوية خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم توزيع 64 ألف جهاز تابلت على طلبه الصف الأول الثانوى وتم تسليمهم الشرائح الذكية الخاصة بمنظومة التعليم الإلكترونية وتدريب كافة الطلبة على المنظومة، لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن مدارس المحافظة استعدت جيدا لاستقبال امتحانات اولى ثانوى المقرر إجراؤها الشهر القادم، حيث تم رفع الإشغالات بمحيطها بالتنسيق مع الأحياء، وإجراء الصيانات البسيطة للجان وتجهيزها. 
 
ومن المقرر أن تنطلق فى 8 يونيو المقبل امتحانات الثانوية العامة، فى 1820 لجنة سير على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يخوض 680 ألف طالب الامتحانات، تحت رقابة 3 آلاف مراقب.

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