تعرف على القواعد والضوابط الخاصة بامتحانات جامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، علي ضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بوضع الإمتحانات وأعمال الكنترولات ولجان الإمتحانات بين أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة.

وأشار رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية، إلي ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب من أماكن جيدة التهوية، ومقاعد مريحة وحسن تعامل المراقبين وأعضاء هيئة التدريس وتوفير أجواء هادئة للطلاب أثناء الإمتحانات والالتزام بتطبيق قانون تنظيم الجامعات فيما يخص اللجان الشفوية، وأن يتم وضع الامتحان والتصحيح بالمشاركة فيما بينهم، وتفعيل أعمال اللجنة العليا لمراجعة نتائج الامتحانات.