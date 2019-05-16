تسليم 500 فدان لشركتين استثماريتين بمركز باريس لتنفيذ مشروعات زراعية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

سلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس 500 فدان لشركتين استثماريتين وذلك لإقامة مشروعات زراعية متكاملة بالوادى الجديد.

وقال يوسف مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، إن ذلك يأتى فى توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للتوسع فى الرقعة الزراعيه على أرض المحافظة.

وأضاف مرزوق أنه تم تسليم الأراضى بواقع 200 فدان لإحدي الشركتين والأخرى 300 فدان وذلك للبدء فى اقامه المشروعات الزراعية باستخدام أحدث وسائل وطرق الرى الحديث، موضحا بأن إقامه مثل هذه المشروعات تساهم فى دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.