ترشيح عادل سرايا عضوا باللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية بجامعة قناة السويس

قرر أ.د.طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس ترشيح أ.د.عادل سرايا أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق لعضوية اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية بجامعة قناة السويس.

ويتمتع الدكتور سرايا بخبرات إدارية وقيادية ومهنية متميزة حيث كان يشغل منصب عميد كلية التربية جامعة قناة السويس خلال الفترة من 2015 حتى 2018 بفرع الجامعة بالعريش بعد ان كان وكيلا لكلية التربية بالإسماعيلية لشئون التعليم والطلاب كما عمل فترة طويلة بالمملكة العربية السعودية مستشارا للتطوير والجودة بعمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك سعود وقدم رؤى ونماذج مقترحة لتطوير آليات القيادة لمؤسسات التعليم العام والجامعي تعتمد على مفاهيم القيادة التشاركية والقيادة الموقفية.