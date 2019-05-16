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ترامب يمنع شركات الاتصالات من التزوّد بمعدات تصنعها شركات أجنبية

الخميس، 16 مايو 2019 05:38 م
ترامب يمنع شركات الاتصالات من التزوّد بمعدات تصنعها شركات أجنبية
إيمان حنا
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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحظر على شركات الاتصالات الأمريكية التزوّد بمعدات تصنّعها شركات أجنبية وتعتبر مصدر خطر أمني، في إجراء يستهدف على ما يبدو الصين التي تدور بينها وبين الولايات المتحدة حرب تجارية.

 

وأعلن ترامب حالة "طوارئ وطنية" لكي يتمكّن من إصدار الأمر التنفيذي الذي كان منتظراً وينطبق خصوصاً على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي التي تستهدفها السلطات الأمريكية منذ مدة طويلة، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

 

وبرّر البيت الأبيض من جهته هذا الإجراء بوجود "خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة".

 

ويرمي الأمر التنفيذي الأمريكي إلى التصدّي "للأعمال الخبيثة التي تسّهل شبكة الإنترنت حصولها، بما في ذلك التجسّس الاقتصادي والصناعي على حساب الولايات المتحدة وشعبها".


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