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تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب

الخميس، 16 مايو 2019 12:09 م
تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 13712 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2059 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 16988 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 614 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1558 نقطة.
 

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