تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 13712 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2059 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 16988 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 614 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1558 نقطة.
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