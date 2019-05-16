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الخميس، 16 مايو 2019 02:54 م
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية

الخميس، 16 مايو 2019 02:13 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.948 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 78 مليون ورقة مالية بقيمة 399 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.53%، والعرب على 6.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.06%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.1 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة  1.08% ليغلق عند مستوى 13659 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 16910 نقطة.
  
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 608 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 457 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركات، ولم تتغير مستويات 41 شركة.
 

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