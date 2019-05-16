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الخميس، 16 مايو 2019 02:56 م
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تراجع بورصة دبى بنسبة 0.34% بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات

الخميس، 16 مايو 2019 01:13 م
تراجع بورصة دبى بنسبة 0.34% بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% خاسراً  8.73 نقطة ليغلق عند مستوى 2575.01 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 130.2 مليون سهم محققة ما قيمته 159.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2471 صفقة لـ36 سهما، وارتفع 12 سهما، فيما انخفض 19 سهماً، واستقرت 5 أسهم .
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.47%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 6.55%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.32%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 10%، ثم شركة آرابتك القابضة بنسبة 6.98%.
 

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