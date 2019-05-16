تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% خاسرا 9.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1399.58 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 1.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 320 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 23.01% بضغوط هبوط بنك انفستكورب بنسبة 4.29%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.25%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 6.54% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.63% مدفوعاً بسهم عقارات السيف بنسبة 0.98%.