تخصيص أتوبيسات لنقل أعضاء هيئة التدريس والعمال بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ_ محمد سليمان

قرر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، توفير عدد من الاتوبيسات يوميا بجوار بوابة الجامعة من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى العاشرة صباحا لنقل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ذوى الظروف الصحية الخاصة داخل الحرم الجامعى.

وقال القمرى، فى بيان له، إنه تم توفير اتوبيسات لهيئة التدريس، نظرا لبعد المسافة بين بوابة الجامعة والكليات بالجامعة والصعوبة التي يواجها بعض أعضاء هيئة التدريس والعاملين ذوى الظروف الصحية الخاصة من الوصول إلى ميعاد عملهم بالكليات و إدارة الجامعة.