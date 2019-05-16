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تحصين 520 ألف رأس ماشية فى الدقهلية

الخميس، 16 مايو 2019 03:48 م
تحصين 520 ألف رأس ماشية فى الدقهلية تحصين الماشية -ارشيفية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عن استمرار حملات التحصين الوقائي ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بمختلف وحدات ومراكز المحافظة، مؤكدا عدم وجود حالات اشتباه بالإصابة.
 
وشدد شاروبيم، على أهمية استمرار مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.
 
من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطرى، الانتهاء من تطعيم 347 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وأنه لا توجد أي حالات اشتباه إصابة، كما تم تطعيم 173 ألف رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجدري وذلك حتى تاريخ 15 مايو الجارى.

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