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الخميس، 16 مايو 2019 03:04 م
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تحرير 49 محضراً لمخالفات بالمخابز فى حملات للتموين خلال أسبوع ببنى سويف

الخميس، 16 مايو 2019 02:11 م
تحرير 49 محضراً لمخالفات بالمخابز فى حملات للتموين خلال أسبوع ببنى سويف حملات على المخابز -ارشيفية
بنى سويف :هانى فنحى
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قال  المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه تم تحرير 49 مخالفة وتوقيع غرامات على أصحاب المخابز المخالفة بواقع 19مخالفة بمركز ومدينة ببا،و 11 مخالفة بمركز ومدينة ناصر،و8 مخالفات بمركز ومدينة بني سويف، 7 مخالفات بمركز ومدينة سمسطا ، و4 مخالفات بمركز الواسطى
 
وأضاف المحافظ فى بيان له  شملت المخالفات التي تم تحريرها ، بيع بأزيد  من السعر، نقص في الوزن ، عدم الإعلان عن المواعيد، عدم وجود ميزان حساس،انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء البون، عدم وجود سجل تفتيش،عدم الإعلان عن قائمة البيانات، ،عدم الالتزام بمواعيد التشغيل.
 
 

 


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