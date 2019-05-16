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تجديد حبس 6 من من شركاء علا القرضاوى فى تمويل الإرهاب

الخميس، 16 مايو 2019 04:46 م
تجديد حبس 6 من من شركاء علا القرضاوى فى تمويل الإرهاب محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس، 6 متهمين فى اتهامها  بتمويل الإرهاب، 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية المتهم فيها علا القرضاوى وزوجها وآخرين، والمقيدة برقم 316 لسنة 2016 حصر أمن دولة.
 
ويواجه المتهمين مجموعة من التهم من بينها الانضمام لجماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
 
 
 
 

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