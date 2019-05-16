تجديد حبس 3 متهمين تعدوا جنسيا على ربة منزل بمصر القديمة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطهم فى التعدى جنسيا على ربة منزل بمنطقة مصر القديمة.

وكشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار إيهاب عبداللطيف، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيايات جنوب القاهرة الكلية، أن قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد باقتحام ثلاثة عاطلين منزل سيدة والتعدى عليها جنسيًا فى منزلها، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث فى الواقعة، وندب فريق من الطب الشرعى للكشف الطبى عليها وإعداد تقرير حول الواقعة وظروفها وملابساتها.