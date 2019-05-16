بورصة دبى: 97% معدل التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات

كتب هانى الحوتى

أعلن سوق دبى المالى، أن الشركات المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 97% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2019 فى حدود المهلة الزمنية القانونية وهى 45 يوماً من انتهاء الفترة.

وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات المدرجة بنظام الإدراج المزدوج فى سوق دبى المالى والتى أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية 63 شركة من أصل 65 شركة، حيث لم تلتزم شركة ماركة وشركة دريك اند سكل بالإفصاح عن بياناتهما علما بأن الشركتين موقوفتان عن التداول.

ورفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة.