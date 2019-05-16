برلسكونى يحدد "إخفاقات" سالفينى بملف الهجرة

انتقد رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكونى، حليفه السابق ماتيو سالفينى، بصفته وزير الداخلية، لعدم تمكنه من توقيع معاهدات مع دول الشمال الإفريقى تلزمها بمنع المهاجرين من الانطلاق من شواطئها والتوجه نحو إيطاليا وأوروبا.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فإن برلسكونى، قال فى مداخلة مع إحدى قنوات التلفزة ضمن حملة حزبه (فورتسا إيتاليا) للانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة فى 26 الجارى، "سالفينى كوزير قام بعمل جيد، لكنه لم يفعل بعض الأشياء الأخرى التى أعتقد أنه كان عليك القيام بها".

كما انتقد برلسكونى "عجز" سالفينى فى تسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين الموجودين فى إيطاليا إلى بلدانهم الأصلية، وقال "هنا أيضًا يجب التوصل إلى اتفاقيات مع بلدان المنشأ".