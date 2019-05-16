video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

برلسكونى يحدد "إخفاقات" سالفينى بملف الهجرة

الخميس، 16 مايو 2019 03:19 م
برلسكونى يحدد "إخفاقات" سالفينى بملف الهجرة برلسكونى
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

انتقد رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكونى، حليفه السابق ماتيو سالفينى، بصفته وزير الداخلية، لعدم تمكنه من توقيع معاهدات مع دول الشمال الإفريقى تلزمها بمنع المهاجرين من الانطلاق من شواطئها والتوجه نحو إيطاليا وأوروبا.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فإن برلسكونى، قال فى مداخلة مع إحدى قنوات التلفزة ضمن حملة حزبه (فورتسا إيتاليا) للانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة فى 26 الجارى، "سالفينى كوزير قام بعمل جيد، لكنه لم يفعل بعض الأشياء الأخرى التى أعتقد أنه كان عليك القيام بها".

كما انتقد برلسكونى "عجز" سالفينى فى تسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين الموجودين فى إيطاليا إلى بلدانهم الأصلية، وقال "هنا أيضًا يجب التوصل إلى اتفاقيات مع بلدان المنشأ".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سالفينى يدعو حكومة بلاده لإحداث قفزة نوعية بمجال إعادة المهاجرين لبلدانهم

الرئيس البرازيلى يرفض إعادة المهاجرين الفنزويليين إلى بلادهم

ألمانيا تتوصل لاتفاق مع إيطاليا بشأن إعادة المهاجرين

وزير الداخلية الإيطالى: تسريع إجراءات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم

ايطاليا

سيلفيو برلسكونى

برلسكونى

اعادة المهاجرين

سالفينى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة