بدء تنفيذ مشروع استثمارى لزراعة النخيل على مساحة 5720 فدان بالفرافرة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروع استثماري لزراعة أشجار النخيل علي مساحة 5720 فدان.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة اللواء محمد الفحام في بيان له ، أن المشروع يستهدف استصلاح وزراعة قطعة أرض بقرية أبو هريرة التابعة للمركز، بعد إنهاء كافه الإجراءات القانونية.

وأضاف الفحام، أن المشروع سيخدم عملية التنمية الزراعية ويوفر فرص عمل للشباب، مشيراً إلي أن المحافظة تمتلك مقومات طبيعية وإمكانيات تساهم في جذب الاستثمارات المختلفة على أرضها.