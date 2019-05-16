بالأسماء.. إصابة 9 فى حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالى فى مطروح

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر تصادم سيارتين، على طريق مطروح - الإسكندرية، فى نطلق مدينة الحمام بالساحل الشمالى، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.
استقبل مستشفى الحمام المركزى، مصطفى حسين مصطفى حامد " 23 سنة"- من الإسكندرية- مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ وسجحات وكدمات متعددة بالجسم، وسيف الدين حسن على "20 سنة"- من الحمام - يعانى من اشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالقدم اليسرى وسجحات وكدمات متعدة بالجسم، واحمد ماهر أحمد يونس "19 سنة"- من الحمام- مصاب بسجحات وكدمات متعددة بالجسم واشتباه نزيف داخلى واشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد جمال البيهي " 22 سنة"- من الحمام- مصاب بسجحات وكدمات متعددة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الرحمن محمد رشدى سليمان " 19 سنة" – من المنيا - يعانى من اشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وسجحات وكدمات متعددة بالجسم، ومحمود احمد محمد ناجي " 17 سنة" من المنيا مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى سجحات وكدمات متعددة بالجسم وجرح رضي بفروه الرأس، ومصطفى سيد مصطفى عامر "23 سنة"- من الإسكندرية- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.
وسجحات وكدمات متعددة بالجسم، وجمال جلال عماد الدين بيومي " 24 سنة"- من كفر الشيخ - مصاب باشتباه نزيف داخلى واشتباه كسر بالفقرات، وإسراء حسن محمد محمد "19 سنة"- من الحمام- مصابة باشتباه نزيف داخلى بالمخ وجرح رضى بالوجه والشفاه وسجحات وكدمات متعددة بالجسم.
تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.
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