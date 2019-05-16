انخفاض معدل البطالة فى فرنسا إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات

باريس (أ ش أ)

ذكرت وكالة الإحصاءات الوطنية فى فرنسا أن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات، ما يعطى الرئيس إيمانويل ماكرون زخماً جديداً.

وأوضحت الوكالة - وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم الخميس، أن معدل البطالة انخفض إلى 8,7% فى الربع الأول من العام، أى بنسبة 0,1% عن الفترة نفسها العام الماضى، ليصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.

يشار إلى أن الرئيس ماكرون المؤيد لقطاع الأعمال جعل خفض معدل البطالة على رأس أولوياته على الصعيد المحلى.. وانخفضت نسبة البطالة تدريجياً، ولكن بشكل ملحوظ منذ توليه منصبه فى مايو 2017 عندما كانت تبلغ 9,7%.

وعانت فرنسا لعقود من بطالة مزمنة ولا يزال معدّل العاطلين عن العمل فيها أعلى من ألمانيا وبريطانيا، القوتين الاقتصاديتين الأخريين فى أوروبا.