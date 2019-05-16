انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية بمعدل 16 ألف طلب خلال أسبوع

رويترز

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى أكثر من المتوقع، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل التى من شأنها أن تدعم الاقتصاد فى ظل تباطؤ النمو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت 16 ألف طلب إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 212 ألفا فى الأسبوع المنتهى فى 11 مايو،ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات إلى 220 ألفا فى الأسبوع الماضي.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذى يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4750 طلبا إلى 225 ألف طلب فى الأسبوع الماضي.

ويبلغ معدل البطالة 3.6 بالمئة، قرب أدنى مستوياته فى 50 عاما.