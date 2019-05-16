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النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي حول حريق "مأمورية ضرائب" المهندسين

الخميس، 16 مايو 2019 03:03 م
النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي حول حريق "مأمورية ضرائب" المهندسين سيارات الإطفاء-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير المعمل الجنائي حول فحص الأدلة الجنائية التى تم جمعها من موقع الحريق الذى نشب بوحدة تكييفات مأمورية الضرائب بالمهندسين، لاستكمال التحقيقات.  
 
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل الحريق الذى أندلع بمقر مأمورية الضرائب بالمهندسين، حيث تبين أن الحريق أندلع بوحدة تكييف وامتدت لوحدتين أخريين.
 
 
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالى، يفيد بتصاعد أبخرة الدخان من مقر مأمورية الضرائب فى برج "الأسواق الحرة" بشارع جامعة الدول العربية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران المشتعلة.
 
وتمكنت رجال الحماية المدنية بمساعدة الأهالى من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران باستخدام طفايات الحريق، وتشير التحريات الأولية إلى أن سبب الحادث "ماس كهربائى".
 
 
 
 

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