النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى الخاص بحارس خاص قتل بطعنة سكين بالدقى

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بحارس خاص عثر عليه مقتولًا وملقى بميدان الدقى، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وكان فريق من النيابة العامة ناظر جثة المجنى عليها، وتبين أنها لرجل فى العقد الثالث من عمره ومصاب بطعنة نافذة أودت بحياته، ومرتديًا ملابسه كاملة.

تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالقرب من ميدان الدقى.

انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائد حسام العباسى إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه فارق الحياة نتيجة تلقيه طعنة نافذة بسلاح أبيض.