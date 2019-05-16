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"النقل السياحى" يستعد لبطولة الأمم الأفريقية بأجهزة مراقبة وتدريبات للسائقين

الخميس، 16 مايو 2019 11:02 ص
"النقل السياحى" يستعد لبطولة الأمم الأفريقية بأجهزة مراقبة وتدريبات للسائقين اتوبيس - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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بدأ العد التنازلى لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر فى يونيو القادم، حيث أعلنت كافة قطاعات السياحة الطوارئ لسرعة انهاء الاستعدادات قبل بدء البطولة، وفي هذا الإطار اتخذت وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة عددا من الإجراءات العاجلة لتجهيز أسطول النقل السياحى للبطولة.

وتعمل الغرفة والوزارة بخطى متسارعة للانتهاء من كافة الإجراءات نهاية مايو الجارى، لخدمة جمهور البطولة والوفود السياحية التى ستتدفق على مصر بداية من الشهر المقبل، حيث انتهت الوزارة من تزويد جميع أتوبيسات النقل السياحى بأجهزة "gps" حديثة، وتم ربطها بغرفة تحكم فى وزارة السياحة، وهذا الأمر سيتم تعميمه على جميع الأتوبيسات السياحية.

وتأتى أهمية ربط الأتوبيسات السياحية بغرفة التحكم لمراقبة خطوط السير والتأكد من مدى التزامه بالطرق المؤمنة، هذا بالإضافة إلى تزويد الأتوبيسات بكاميرا مراقبة داخل الأتوبيس تٌظهر كافة المعاملات بين سائق الأتوبيس والوفد السياحى، وفى حالة حدوث أى أزمة يمكن الرجوع للكاميرات.

وبدأ تشغيل النظام الجديد بشكل تجريبى فى بعض الأتوبيسات منذ شهرين، فى حين سيتم الانتهاء من كامل المنظومة قبل بداية يونيه المقبل، كما تعمل الغرفة على إنهاء تدريب السائقين، حيث بلغ عدد قائدى المركبات السياحية الذين تم تدريبهم فعلياً خلال فترة شهرين هو 1250 سائقا.

وتم إعطاء أولوية قصوى لعقد دورات تدريبية مكثفة (نظرية وعملية) بالقاهرة الكبرى والمحافظات السياحية التى تتركز فيها طاقة النقل السياحى، وتم عقد دورتين تدريبيتين موسّعتين لقائدى المركبات السياحية بمحافظة البحرالأحمر وذلك لحوالى عدد 550 قائد مركبة، وتستهدف رفع كفـاءة قائدى المركبات السياحية وتطوير المستوى السلوكى والمهنى للمتدرب.

 


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