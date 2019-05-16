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المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى السلام

الخميس، 16 مايو 2019 02:44 م
المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى السلام محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة و المنعقدة بالعباسية، اليوم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى السلام.

 

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم رجب.م 25 سنه، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولته سرقة صاحب كشك بالإكراه تحت تهديد السلاح فى وقت متأخر من الليل، حيث توجه إلى المجنى عليه فى الكشك ملكه بدعوى شراء بعض الأشياء منه، وأثناء انشغال الضحية فاجئه المتهم بإشهار سلاح أبيض، وأعتدى عليه مسددا له طعنة إصابته فى ذراعه الأيمن، بالإضافة إلى إصابته بجروح قطعى بالرأس أثر سقوطه على الأرض نتيجة الاعتداء عليه، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.

 

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة المرج، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث صاحب كشك غارقا فى دماءه وبسؤاله أفاد تعرضه لعملية سرقة بالإكراه من قبل شخص اصابه الإصابات التى به، واستولى منه على إيراد اليوم وهرب على الفور.

 

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة معهم، من ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزته المسروقات، تم اقتياده لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

 

وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم أتخذ من دائرة القسم مكانا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.

 

عقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.

 


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