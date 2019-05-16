video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بتجارة المخدرات فى السلام

الخميس، 16 مايو 2019 02:43 م
المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بتجارة المخدرات فى السلام مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المشدد 5 سنوات، على عاطل تخصص بتجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة السلام، وحيازة أسلحة بيضاء. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "سيد.ع " 36 سنه عاطل ومسجل خطر، قام بإتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل القيام بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم السلام، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 1 كيلو 150 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 1500 جنيه، وسلاح أبيض.
 
وتبين أيضا من تحقيقات النيابة، أن المتهم مدمن، وأنه قرر الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد توفير متطلباته من الهيروين، بالإضافة إلى أتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة.
 
وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة تنتفض ضد الخارجين عن القانون فى رمضان..ضبط 343 هاربًا من الجنايات و18 شخصًا يمارسون البلطجة.. تحريز 46 كيلو حشيش وبانجو و221 قطعة سلاح.. خبراء أمنيون: سرعة الضبط ردع لمن تسول له نفسه ارتكاب الجرائم

ضبط 6 عاطلين لحيازتهم 264 طربة حشيش و7 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بالشرابية

المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق بتهمة الاتجار بالحشيش فى المطرية

تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

السجن المشدد

قسم السلام

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة