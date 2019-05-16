المشدد 15 سنة لشقيقين قتلا صديقهما بسبب خلافات فى روض الفرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار محسن مبروم، بالسجن 15 سنة على عاطلين لاتهامهما بقتل صديقهما بسبب خلافات مالية فى روض الفرج.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "عمرو.ص" و"محمد.ص"، عن أن المتهمين قاما بقتل المجني عليه "خالد.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام المتهم الأول بإعداد سلاح نارى فيما أحضر المتهم الثانى سلاح أبيض، وبمجرد أن شاهدا القتيل، ضربه المتهم الثانى علي ساقه اليمني ورأسه، بينما أطلق المتهم الأول عيارا ناريا استقر بصدره، سقط على أثره.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم قوة أمنية، وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين، كما تم ضبط الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهمان للنيابة العامة، حتى صدر الحكم عليهما بالسجن المشدد بتهمة القتل العمد.