المدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن فتح باب قبول التحويلات السبت

تعلن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد فتح باب قبول التحويلات من يوم 18مايو ولمدة شهر وفقط شروط محددة.
1- أن يكون الطالب حاصل على مجموع 95% فى آخر عام دراسى له.
2- قبول التحويلات من أى مدرسة لغات وتجريببى.
3- المدرسة لا تقبل التحويلات من المعاهد والمدارس الأزهرية.
5- التحويلات من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الأول الثانوى.
6- يجب إحضار إثبات قيد للطلاب من الإدارة التعليمية مختوم.
الجدير بالذكر أن المدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد هى مدرسة حكومية تمنح شهادة البكالوريا الدولية حيث تم افتتاح عدة مدارس حكومية تمنح شهادات دولية بأسعار مناسبة لأولياء الأمور لمنافسة المدارس الدولية الخاصة وتخفيف العبء منوعة أولياء الأمور.
وتمنح المدرسة الدولية الحكومية تعليم متميز يلاقى قبولا لدى أولياء الأمور.
وتوجد أكثر من مدرسة دولية حكومية تعمل منذ 2014 منها المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد وأخرى بالمعراج بمنطقة المعادى.
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