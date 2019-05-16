المدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن فتح باب قبول التحويلات السبت

كتب محمود طه حسين

تعلن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد فتح باب قبول التحويلات من يوم 18مايو ولمدة شهر وفقط شروط محددة.

1- أن يكون الطالب حاصل على مجموع 95% فى آخر عام دراسى له.

2- قبول التحويلات من أى مدرسة لغات وتجريببى.

3- المدرسة لا تقبل التحويلات من المعاهد والمدارس الأزهرية.

5- التحويلات من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الأول الثانوى.

6- يجب إحضار إثبات قيد للطلاب من الإدارة التعليمية مختوم.